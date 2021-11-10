Назначен новый руководитель Великолукской межрайонной больницы
10 ноября на должность руководителя Великолукской межрайонной больницы назначили бывшего начмеда, исполняющего обязанности главврача ВМБ Вячеслава Чурсина, сообщила газета «Великолукская правда. Новости».
10 месяцев назад Чурсин приехал в Великие Луки из Москвы. За это время он изучил огромное хозяйство городской больницы, и, пройдя открытый конкурс, приказом Комитета Псковской области по здравоохранению назначен на должность главного врача. Со вступлением в должность Вячеслава Алексеевича поздравили коллеги, заместитель главы администрации города Юлия Ярышкина и заместитель председателя здравкомитета региона Анна Митюшкина.
Новый главврач рассказал, что в ближайшее время в учреждении планируется усиление оказания первичной сердечно-сосудистой помощи. В планах – проведение операций по удалению тромбов у людей с острыми инсультами.
Также на своем посту руководитель ставит приоритетом решение кадровой проблемы, совершенствование первичного звена, усиление работы по вакцинации от коронавируса.