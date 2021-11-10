Назначен новый руководитель Великолукской межрайонной больницы

20:20, 10 ноября 2021, ПАИ

10 ноября на должность руководителя Великолукской межрайонной больницы назначили бывшего начмеда, исполняющего обязанности главврача ВМБ Вячеслава Чурсина, сообщила газета «Великолукская правда. Новости».

10 месяцев назад Чурсин приехал в Великие Луки из Москвы. За это время он изучил огромное хозяйство городской больницы, и, пройдя открытый конкурс, приказом Комитета Псковской области по здравоохранению назначен на должность главного врача. Со вступлением в должность Вячеслава Алексеевича поздравили коллеги, заместитель главы администрации города Юлия Ярышкина и заместитель председателя здравкомитета региона Анна Митюшкина.

Новый главврач рассказал, что в ближайшее время в учреждении планируется усиление оказания первичной сердечно-сосудистой помощи. В планах – проведение операций по удалению тромбов у людей с острыми инсультами.

Также на своем посту руководитель ставит приоритетом решение кадровой проблемы, совершенствование первичного звена, усиление работы по вакцинации от коронавируса.