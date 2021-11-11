Почти 206 тысяч жителей Псковской области прошли вакцинацию от COVID-19

07:44, 11 ноября 2021, ПАИ

Почти 206 тысяч жителей Псковской области полностью прошли вакцинацию от COVID-19, сообщил в своём Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.

10 ноября первым компонентом привились 1 786 жителей региона, в общей сложности первый компонент получила 221 тысяча 169 человек. Вторым компонентом 10 ноября привились 1 264 человека, всего - 205 тысяч 845 псковичей.

Ревакцинацию прошли 15 666 человек, 354 из них 10 ноября.

Использовано 83,7% поступившей в регион вакцины.