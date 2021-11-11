Как открыть продухи в подвалах для бездомных животных, рассказали псковичам

10:13, 11 ноября 2021, ПАИ

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Как сохранить открытыми продухи в подвалах для бездомных животных, рассказали псковичам в зоозащитной организации «Шанс».

Для этого нужно написать обращение в управляющую компанию. В нем следует сослаться на Постановление Правительства № 491 от 13 августа 2006 года, в соответствии с которым предусмотрено «постоянное поддержание в открытом состоянии в течение всего календарного года одного продуха». Также нужно указать официальные разъяснения Минстроя РФ от 2 декабря 2019 года, в котором говорится про то, что продухи не могут закрываться ограждающими конструкциями.

После регистрации письменного обращения в управляющей компании её сотрудники обязаны открыть как минимум один продух, чтобы соблюсти указанные нормы. Если управляющая компания не реагирует, нужно написать заявление по поводу нарушения Постановления Правительства в Государственную жилищную инспекцию в регионе и в прокуратуру. Они должны будут выдать предписание об устранении нарушений, а если оно не будет выполнено - привлечь к ответственности и оштрафовать управляющую компанию. «Сохраните себе эту инструкцию и покажите другим. Это поможет сохранить многие жизни» - отметили в «Шансе».

Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов говорил о том, что полностью закрытые продухи в подвалах могут привести к «гибели миллионов бездомных и даже домашних животных в год». По его словам, в таких помещениях зимой могли отогреться кошки, которые помогают бороться с грызунами в подвалах. «Это естественная дератизация - когда у нас закрывали эти продухи, у нас сразу началась проблема с засильем грызунов в городах. А они являются разносчикам инфекции, что серьезно ухудшает эпидемиологическую ситуацию», - отмечал Бурматов.