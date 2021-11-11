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Великолукская фирма ООО «Декор» пополнила список претендентов на «Народное признание - 2021»

Великолукская фирма ООО «Декор» пополнила список претендентов на «Народное признание - 2021» в номинации «Наша марка». Заявку прислала редакция газеты «Великолукская правда. Новости».

Компания Woodwork DECOR была основана в 1991 году и первое время специализировалась на выпуске дверей из массива. «Сегодня это пример успешного семейного бизнеса, построенного на крепких профессиональных традициях, многолетнем опыте работы и любви к ручному труду», - рассказали в редакции.

Основателем фабрики по производству мебели и евроокон является мастер по деревообработке Николай Пентюшенко, вместе с ним фамильный бизнес развивает его сын Станислав. Фирма специализируется на индивидуальных заказах и нестандартных дизайнерских решениях. В компании создают евроокна из трехслойного клееного бруса со стеклопакетами, различные мебельные композиции: кухни, двери, лестницы, предметы интерьера, производят витражи, выпускают деревянные конструкции для торговых магазинных павильонов.

Заказы поступают от представителей ресторанного бизнеса Великих Лук – во многих кафе и ресторанах города стоит мебель ООО «Декор». В компанию обращаются жители Псковской области и других регионов России.

Станислав Пентюшенко

Фирма Николая и Станислава Пентюшенко признана лучшим проектом социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей по итогам проведения регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года – 2020». Мастер-классы от опытных мастеров по деревообработке проводились на базе бизнес-инкубатора «Новация» при поддержке Центра инноваций социальной сферы Псковской области.

Николай Пентюшенко

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.

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