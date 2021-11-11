Уральский чиновник предложил противникам вакцинации покинуть Россию

11:51, 11 ноября 2021, ПАИ

Заместитель главы администрации города Каменск-Уральский Денис Нестеров посоветовал россиянам, не желающим прививаться от COVID-19, покинуть страну, пишет портал e1.ru.

Отвечая на вопрос о «недобровольности» вакцинации и различных ограничениях для ее противников, он отметил, что сделавшие прививку следуют правилам, установленным по всей стране. «А почему рядом со мной те люди, которые не хотят выполнять эти правила? Не хотите выполнять правила — переезжайте. Откуда они пишут обычно? Из Канады, из Белоруссии, откуда нам пишут обычно такие посты», — заявил чиновник.

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести уголовное наказание для выступающих против вакцинации от коронавируса. Он напомнил, что если нарушение санитарно-эпидемиологических правил привело к заражению людей, виновнику грозит до семи лет лишения свободы. Также он потребовал распустить партии, представители которых выступают против прививок, а самих политиков арестовать.

