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Культура

Пыталовского краеведа выдвинули на «Народное признание – 2021»

Почётный гражданин Пыталовского района, краевед, член Союза краеведов России, председатель местного отделения Всероссийского общества «ЭРД», автор книг о краеведении и истории муниципалитета Николай Цветков выдвинут на премию «Народное признание – 2021» в номинации «Талант». Заявку прислала районная газета «Наша жизнь».

Отмечается, что Николай Цветков всю свою жизнь посвятил Пыталовскому району и изучению истории родного края. Свою трудовую деятельность он начал учителем истории в Бороусовской начальной школе, там же стал заниматься развитием школьного музея. С 1985-1986 годов, занимаясь наполнением Пыталовского районного музея, стал консультантом первого поискового отряда в районе, а затем возглавил его. За время работы в личной базе Николая Цветкова накопилось очень много разнообразных материалов по краеведению и поисковой работе. Вся информация и легла в основу многочисленных изданий краеведа.

Первое его издание в свет вышло в 1994 году. После этого создано свыше 20 книг. В ноябре 2021 года вышел пятый том книги из цикла «Пыталовская деревня через века и годы» под названием «Вблизи усадеб Белкино-Петровское, Эмилово, Каменка и Карелы». Почти 40 лет Николай Цветков сотрудничает с районной газетой. Начиная с осени 1982 года в «Нашей жизни» опубликовано около 700 его статей. Как автор он писал в «Псковскую правду», в Ленинградскую газету «Смена» и другие.

В этом году 17 мая Николай Цветков отметил свой 60-летний юбилей и получил звание «Почетный гражданин Пыталовского района».

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.

 

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