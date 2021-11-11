Сильный северный ветер ожидается в Псковской области 12 ноября
12 ноября в Псковской области ожидается облачная погода, пройдут небольшие дожди, ночью местами умеренные. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть северный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура по области: ночью 0…+5 градусов, днем +4…+9 градусов.
Атмосферное давление ниже нормы.
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