Сильный северный ветер ожидается в Псковской области 12 ноября

16:20, 11 ноября 2021, ПАИ

12 ноября в Псковской области ожидается облачная погода, пройдут небольшие дожди, ночью местами умеренные. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть северный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура по области: ночью 0…+5 градусов, днем +4…+9 градусов.

Атмосферное давление ниже нормы.