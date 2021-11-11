Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Пыталовский тренер ММА поборется за статуэтку премии «Народное признание»

Тренер клуба смешанных единоборств ММА в Пыталовском районе «Змей Горыныч» Максим Максимов поборется за статуэтку премии «Народное признание – 2021» в номинации «Рекорд». Заявку прислала редакция районной газеты «Наша жизнь».

Максим Максимов - тренер по совместительству, на протяжении 8 лет продвигает идею здорового образа жизни в Пыталовском районе. Его главной заслугой считают не только популяризацию ЗОЖ, но и создание комфортных условий для спортсменов. В начале тренерского пути занятия смешанными единоборствами проходили в небольшом помещении, теперь открыт зал размером почти 400 квадратных метров в Пыталово. 17 октября 2020 там открылся клуб «Змей Горыныч», в котором занимается 70 детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. Ребята, которые тренируются у Максима Максимова, неоднократно занимают призовые места в соревнованиях.

В 2021 году Максим Максимов объявил об очередном расширении. Помимо клуба в Пыталово, тренер открывает спортивную точку на базе средней школы в поселке Белорусский. Также в планах задействовать уличную территорию, прилегающую к клубу «Змей Горыныч». Тем самым у клуба ММА всего будет 1200 квадратных метров рабочей зоны для занятия спортом.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Что сопровождает ваше утро перед работой?

Проголосовать >>>

11 ноября 2021

Псковичи приняли участие в международных соревнованиях по триатлону в Турции

11 ноября 2021

55 медалей завоевала псковская фигуристка Валерия Зайцева на различных соревнованиях
11 ноября 2021

Валерия Зайцева: После четырех лет участия во всероссийских соревнованиях Псковскую область стали узнавать
11 ноября 2021

Псковский тренер назвала оптимальный возраст для начала занятий фигурным катанием
11 ноября 2021

Псковская фигуристка Валерия Зайцева назвала своих кумиров в спорте
11 ноября 2021

Развитие фигурного катания в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
11 ноября 2021

Уточка-бегунья приняла участие в Нью-Йоркском марафоне

10 ноября 2021

ФК «Псков» отправляется в Сочи на финальный этап Кубка России среди любительских команд III дивизиона

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...