Пыталовский тренер ММА поборется за статуэтку премии «Народное признание»

16:40, 11 ноября 2021, ПАИ

Тренер клуба смешанных единоборств ММА в Пыталовском районе «Змей Горыныч» Максим Максимов поборется за статуэтку премии «Народное признание – 2021» в номинации «Рекорд». Заявку прислала редакция районной газеты «Наша жизнь».

Максим Максимов - тренер по совместительству, на протяжении 8 лет продвигает идею здорового образа жизни в Пыталовском районе. Его главной заслугой считают не только популяризацию ЗОЖ, но и создание комфортных условий для спортсменов. В начале тренерского пути занятия смешанными единоборствами проходили в небольшом помещении, теперь открыт зал размером почти 400 квадратных метров в Пыталово. 17 октября 2020 там открылся клуб «Змей Горыныч», в котором занимается 70 детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. Ребята, которые тренируются у Максима Максимова, неоднократно занимают призовые места в соревнованиях.

В 2021 году Максим Максимов объявил об очередном расширении. Помимо клуба в Пыталово, тренер открывает спортивную точку на базе средней школы в поселке Белорусский. Также в планах задействовать уличную территорию, прилегающую к клубу «Змей Горыныч». Тем самым у клуба ММА всего будет 1200 квадратных метров рабочей зоны для занятия спортом.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.