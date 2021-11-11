Псковские предприниматели и самозанятые могут возместить затраты на участие в ярмарках и выставках

16:30, 11 ноября 2021, ПАИ

Субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», могут рассчитывать на предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Работа проводится в соответствии с постановлением администрации Пскова от 16 июля 2015 года № 1544 «Об утверждении положения о порядке субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с участием в выставочно-ярмарочной деятельности».

Субсидии предоставляются на возмещение следующих затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях:

Оплата аренды выставочно-ярмарочных площадей; Оплата регистрационного сбора; Оплата аренды выставочно-ярмарочного оборудования.

Субсидии предоставляются единовременно, но не более 70 % фактически произведенных в 2020 и (или) 2021 годах затрат (без учёта налога на добавленную стоимость), связанных с участием в выставочно-ярмарочной деятельности. При этом максимальный размер субсидий составляет 15 тысяч рублей в год в расчёте на одного субъекта малого (среднего) предпринимательства – юридическое лицо, либо индивидуального предпринимателя, либо физического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий принимаются по 30 ноября 2021 года. Более подробную информацию можно узнать здесь.