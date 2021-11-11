19 тонн датской кормовой добавки не пропустили через границу в Пыталовском районе

17:11, 11 ноября 2021, ПАИ

9 ноября на российско-латвийском участке государственной границы РФ в МАПП «Убылинка» Пыталовского района сотрудники управления Россельхознадзора запретили ввоз 19 тонн кормовой добавки из Дании. Груз везли в адрес фирмы по производству кормового микробиологического белка и премиксов из Республики Татарстан, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Инспекторы выяснили, что на маркировочных этикетках перемещаемой продукции отсутствовала информация о гарантированных показателях добавки, подтверждении соответствия, регистрационном номере, а также надпись «Для животных» и инструкция по применению.

Ввоз 19 тонн датской добавки на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлена декларация о возврате груза. Товар возвращен на сопредельную территорию.