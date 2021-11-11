ФОТОФАКТ: Резчик по дереву из Порховского района украсил свой двор

19:13, 11 ноября 2021, ПАИ

Резчик по дереву Владимир Тимофеев из Порховского района создаёт из дерева украшения для своего участка, пишет официальный Telegram-канал региона.

Переписчица Алёна Яковлева познакомилась с Владимиром во время обхода домов для переписи населения. Украшенный двор и знакомство с умельцем стали для неё интересным открытием.

Во время работы переписчики знакомятся с новыми людьми, узнают необычные истории и целые биографии, находят новые объекты и видят свой посёлок с совершенно других ракурсов.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В этом году в масштабном статистическом мероприятии можно принять участие самостоятельно через сайт Госуслуг, либо дождавшись переписчика дома. Узнать его можно по уникальной накидке с логотипом Всероссийской переписи населения. Также у каждого переписчика будет официальное удостоверение. Напомним, сроки онлайн-переписи населения в России продлили до 14 ноября.

Напомним, полицейский из Бежаниц превращает валежник в скульптуры.