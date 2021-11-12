Электроэнергию отключат в двух деревнях Великолукского района 12 ноября

09:00, 12 ноября 2021, ПАИ

12 ноября в двух деревнях Великолукского района отключат электроэнергию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.

Так, с 9:00 до 12:00 электроэнергии не будет деревне Максимово на улицах Портовой, Садовой, Набережной, Дачной, Максимовской, в переулках Портовый, Садовый и в тупике Портовый.

С 9:00 до 17:00 электроэнергию отключат в деревне Демидово на улице Центральной.