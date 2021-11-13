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Общество

Кафедра клинической медицины ПсковГУ откроется на базе психбольницы в Богданово

На базе Псковской областной психиатрической больницы № 1 откроется кафедра клинической медицины ПсковГУ, сообщили в пресс-службе вуза.

Директор института медицины и экспериментальной биологии Нина Бугеро рассказала, что это будет кафедра психиатрии и наркологии.

«Поскольку у нас в этом году впервые началось обучение студентов четвёртого курса направления «лечебное дело», то нам нужно очень плотно работать с больницами города. Студентам-медикам необходимо оттачивать практику, работать с реальными пациентами», – отметила Нина Бугеро.

Студенты старших курсов будут учиться в помещениях, которые выделят для этих целей в больнице.

Ещё одна кафедра – экспериментальной биологии и биохимии – откроется при Псковской областной инфекционной больнице. Планируется, что обе кафедры начнут работу в феврале следующего года.

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