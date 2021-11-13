Россияне смогут получить QR-коды нового образца на сайте «Госуслуги» и в МФЦ

20:15, 13 ноября 2021, ПАИ

Россияне смогут получить QR-коды нового образца для подтверждения статуса вакцинированного, переболевшего COVID-19 либо имеющего медотвод на сайте «Госуслуги» и в МФЦ, сообщает РИА Новости.

Действующие сейчас коды и сертификаты с региональным статусом автоматически заменятся в различных информационных системах, в том числе на «Госуслугах», на общефедеральные сертификаты, действительные на всей территории страны.

По информации источников СМИ, хотя сегодня сертификаты действуют год, есть вероятность, что впоследствии их срок сократят.