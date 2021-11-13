Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Россияне смогут получить QR-коды нового образца на сайте «Госуслуги» и в МФЦ

Россияне смогут получить QR-коды нового образца для подтверждения статуса вакцинированного, переболевшего COVID-19 либо имеющего медотвод на сайте «Госуслуги» и в МФЦ, сообщает РИА Новости.

Действующие сейчас коды и сертификаты с региональным статусом автоматически заменятся в различных информационных системах, в том числе на «Госуслугах», на общефедеральные сертификаты, действительные на всей территории страны.

По информации источников СМИ, хотя сегодня сертификаты действуют год, есть вероятность, что впоследствии их срок сократят.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Что сопровождает ваше утро перед работой?

Проголосовать >>>

13 ноября 2021

Россияне смогут получить QR-коды нового образца на сайте «Госуслуги» и в МФЦ
13 ноября 2021

Псковская детская школа искусств разработала первый в РФ авторский цикл видеопрограмм по созданию гравюр XIV века
13 ноября 2021

Специалисты рассказали, к чему может привести неожиданная остановка дыхания во время сна
13 ноября 2021

Автопилот появится в российских «Ласточках»

13 ноября 2021

Эксперты выяснили, что негативные ожидания могут спровоцировать побочные эффекты после вакцинации

13 ноября 2021

Михаил Ведерников: Исполнение нацпроектов держится на уровне выше 95%
13 ноября 2021

Врачи: Антибиотик пенициллин замедляет развитие острой ревматической лихорадки у детей
13 ноября 2021

Елена Полонская поздравила отдел специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области с 30-летним юбилеем

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...