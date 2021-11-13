Россияне смогут получить QR-коды нового образца на сайте «Госуслуги» и в МФЦ
Россияне смогут получить QR-коды нового образца для подтверждения статуса вакцинированного, переболевшего COVID-19 либо имеющего медотвод на сайте «Госуслуги» и в МФЦ, сообщает РИА Новости.
Действующие сейчас коды и сертификаты с региональным статусом автоматически заменятся в различных информационных системах, в том числе на «Госуслугах», на общефедеральные сертификаты, действительные на всей территории страны.
По информации источников СМИ, хотя сегодня сертификаты действуют год, есть вероятность, что впоследствии их срок сократят.
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