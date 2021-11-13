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Общество

Учёный выступил за вакцинацию от коронавируса только наиболее уязвимых детей

Профессор Франческо Вайя, директор Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани, считает, что в настоящий момент можно говорить о вакцинации от коронавируса только наиболее уязвимых детей, сообщает агентство ANSA.

Профессор считает, что на данном этапе эпидемии следует вакцинировать от коронавируса в возрастной группе 5-11 лет только детей из групп риска. Вайя подчеркнул, что социальная ответственность должна лежать не на детях, а на взрослых — родителях, бабушках, дедушках и учителях.

Вопрос о необходимости прививать детей в возрасте младше 12 лет в Италии окончательно пока не решён, хотя большинство педиатров выступают за детскую вакцинацию. Итальянское агентство по лекарствам ожидает решения Европейского агентства лекарственных средств, которое может быть вынесено до конца декабря.

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Учёный выступил за вакцинацию от коронавируса только наиболее уязвимых детей

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