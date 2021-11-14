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Кузьминки наступили по народному календарю

14 ноября отмечается память двух братьев, святых бессребреников Космы и Дамиана, которые жили во второй половине III – начале IV веков. Об этом сообщает calend.ru.

Мальчики рано остались без отца, и их воспитанием занималась мать — святая Феодотия. Юноши обучились врачебной науке, и за праведный образ жизни Господь наделил их способностью исцелять больных. Косма и Дамиан никогда делали это бесплатно, оттого их и прозвали бессребрениками.

«Кузьминки — осени поминки», — говорили в народе и в очередной раз отмечали встречу зимы. На Кузьму (Косму) и Демьяна (Дамиана) доигрывали последние свадьбы. Святых почитали одновременно как хранителей семейного очага и как покровителей всех ремесленников и ремесел, прежде всего, кузнечного искусства и женского рукоделия. С Кузьминок женщины садились за прядение шерсти, чтобы после связать из нее зимние вещи или наткать теплых тканей.

Кузьминки считались молодежным праздником. Девушки собирались вместе в свободной избе, накрывали на стол (обязательным блюдом считалась каша) и приглашали холостых парней. После посиделок, которые нередко продолжались до рассвета, молодые люди отправлялись воровать соседских кур.

С домашней птицей связан еще один обычай - в этот день справляли курьи именины. Богатые люди отправляли кур в подарок бедным родственникам. Крестьянки приносили птиц в дар боярыням, а те в ответ одаривали их лентами. Таких «челобитных кур» было принято содержать в почете — кормить овсом, ячменем и никогда не убивать. А яйца, которые они несли, считали лечебными.

В день Кузьмы и Демьяна наблюдали за приметами. Снежный день предвещал большой разлив рек весной. Лист, оставшийся на дереве до Кузьминок, обещал мороз следующей зимой.

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