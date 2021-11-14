Географический диктант охватит 120 стран

20:03, 14 ноября 2021, ПАИ

Участники «Географического диктанта» в этом году пишут его в 120 странах на более чем 8,6 тысячи площадок, сообщил президент РГО (Русское географическое общество), министр обороны России Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

Он отметил, что несмотря на сложные условия, в этом году на 60% увеличилось количество площадок.

Шойгу сам поучаствовал в акции на центральной площадке проведения диктанта в штаб-квартире РГО в Москве.