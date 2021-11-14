Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Географический диктант охватит 120 стран

Участники «Географического диктанта» в этом году пишут его в 120 странах на более чем 8,6 тысячи площадок, сообщил президент РГО (Русское географическое общество), министр обороны России Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

Он отметил, что несмотря на сложные условия, в этом году на 60% увеличилось количество площадок.

Шойгу сам поучаствовал в акции на центральной площадке проведения диктанта в штаб-квартире РГО в Москве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Что сопровождает ваше утро перед работой?

Проголосовать >>>

14 ноября 2021

Письмо Екатерины II о необходимости вакцинации выставят на аукционе
14 ноября 2021

Французские эксперты рассказали, как правильно готовить макароны
14 ноября 2021

В Петербурге начались съемки сериала о жизни и творчестве Федора Шаляпина

14 ноября 2021

Спикер Госдумы рассказал, кого будут штрафовать за езду без диагностической карты

14 ноября 2021

Школьники из России завоевали четыре золотые медали на 1-й Международной олимпиаде по физике
14 ноября 2021

Культурный QR-код и креатив в экономике: «Псковский телеграм Online» снова выйдет в прямой эфир
14 ноября 2021

Специалист рассказала о симптомах сахарного диабета

14 ноября 2021

Самым популярным способом передачи данных в ходе переписи населения стало общение с переписчиком

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...