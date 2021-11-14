Австрия вводит локдаун для не вакцинированных от COVID-19

21:16, 14 ноября 2021, ПАИ

Власти Австрии с 15 ноября введут локдаун для не вакцинированных от COVID-19. Об этом заявил канцлер республики Александер Шалленберг, пишут «Известия».

Отмечается, что непривитые смогут выходить из дома только за покупками в супермаркет, аптеку, на помощь нуждающимся, на работу, прогулку. Посещать общественные заведения могут только обладатели сертификатов в соответствии с австрийским правилом «двух П» — привитые или переболевшие.

Как сообщает Der Kurier, запланированная на понедельник «изоляция непривитых» затронула около 2 млн человек, проживающих в Австрии.

5,7 млн человек в Австрии считаются полностью вакцинированными. Помимо вакцинированных и детей те, кто выздоровел от инфекции за последние 180 дней, также будут освобождены от карантина. Это почти 210 тыс. человек.