Австрия вводит локдаун для не вакцинированных от COVID-19
Власти Австрии с 15 ноября введут локдаун для не вакцинированных от COVID-19. Об этом заявил канцлер республики Александер Шалленберг, пишут «Известия».
Отмечается, что непривитые смогут выходить из дома только за покупками в супермаркет, аптеку, на помощь нуждающимся, на работу, прогулку. Посещать общественные заведения могут только обладатели сертификатов в соответствии с австрийским правилом «двух П» — привитые или переболевшие.
Как сообщает Der Kurier, запланированная на понедельник «изоляция непривитых» затронула около 2 млн человек, проживающих в Австрии.
5,7 млн человек в Австрии считаются полностью вакцинированными. Помимо вакцинированных и детей те, кто выздоровел от инфекции за последние 180 дней, также будут освобождены от карантина. Это почти 210 тыс. человек.
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