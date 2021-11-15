День создания подразделений по борьбе с оргпреступностью в России отмечается 15 ноября

07:57, 15 ноября 2021, ПАИ

День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью в России отмечается сегодня, 15 ноября, пишет портал calend.ru. Именно в этот день в 1988 году приказом МВД СССР было организовано 6-е управление МВД СССР. Сегодня эта дата считается днём создания подразделений по борьбе с организованной преступностью в России.

В феврале 1991 года 6-е управление было преобразовано в Главное управление по борьбе с наиболее опасными преступлениями, организованной преступностью, коррупцией и наркобизнесом. Ещё через год было создано Главное управление по организованной преступности (ГУОП) МВД России. В 1999-2004 годы – Главное управление по борьбе с организованной преступностью, с 2004 года – Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России, который в 2008 году в результате реформирования в системе МВД был преобразован в Главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУПЭ МВД России). В настоящее время ГУПЭ МВД РФ – самостоятельное структурное подразделение полиции, оно входит в центральный аппарат МВД России, являясь головным оперативным подразделением Министерства в сфере противодействия экстремистской деятельности и терроризму.

В пределах своей компетенции данное управление осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию, а также правоприменительные полномочия в области противодействия экстремистской деятельности и терроризму. Основные направления деятельности подразделений по борьбе с организованной преступностью определены директивой МВД России.

Для борьбы с вооруженной преступностью, поддержки оперативных и следственных действий в составе этих подразделений созданы отряды быстрого реагирования (известные как СОБРы). Сегодня ГУПЭ МВД России – мощная многофункциональная система, которая за время своего существования накопила огромный опыт оперативной работы, а её высококвалифицированные сотрудники готовы к выполнению своих сложных задач по противодействию организованной преступности и коррупции, терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков.