Вакцинацию от COVID-19 могут внести в календарь прививок до конца года

08:34, 15 ноября 2021, ПАИ

Законопроект о внесении вакцинации от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок может быть рассмотрен в Госдуме РФ до конца года, пишет газета «Известия» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федота Тумусова.

«Главная цель, которую он [законопроект. – ПАИ] преследует, – определить порядок финансирования вакцинации. Сегодня деньги на прививочную кампанию населения России выделяются из резервного фонда правительства, после принятия этих норм они будут поступать из федерального бюджета», – отметил Федот Тумусов.

По его словам, с технической и юридической точек зрения законопроект уже готов к принятию во втором и третьем чтениях. «Думаю, что в ближайшее время мы его рассмотрим», – заметил он.

Федот Тумусов уточнил, что если законопроект будет принят, то для некоторых категорий профессий вакцинация от COVID-19 станет обязательной. Речь идет в том числе о медработниках, учителях, гражданах, занятых в торговле. Однако для остальных групп населения вакцинация останется добровольной, отметил парламентарий.