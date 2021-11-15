Начался прямой эфир третьего выпуска «Псковского телеграма Online»

09:00, 15 ноября 2021, ПАИ

Начался прямой эфир третьего выпуска нового видеопроекта «Псковский телеграм Online». Речь пойдёт о том, что интересного ждать в Псковской области на предстоящей неделе.

В прямом эфире примут участие несколько гостей. В этот раз собеседниками ведущих – Александра Машкарина и Антона Сергеева – станут председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева и руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова.

В неформальном разговоре гости расскажут о том, как культурная жизнь пробивается сквозь антиковидные ограничения, а также о том, что такое креативная экономика и есть ли в ней место вертолётным деньгам.

Прямая трансляция «Псковского телеграма Online» ведётся в Youtube-канале Псковского агентства информации, в Telegram-канале «Псковские новости», а также в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».