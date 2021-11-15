Всего тысяча транзакций совершена по «Пушкинским картам» в Псковской области

09:42, 15 ноября 2021, ПАИ

Всего тысяча транзакций совершена по «Пушкинским картам» в Псковской области, сообщила председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева в эфире программы «Псковский телеграм Online» 15 ноября.

«У нас она не так активно используется, - констатировала Тимофеева. - На данный момент в регионе выпущено где-то 10 тысяч карт при потенциале в 58 тысяч. Еще меньше транзакций наблюдаем, порядка 1000 совершено по «Пушкинским картам».

По ее словам, если предусмотренный для каждой карты лимит в 3 тысячи рублей умножить на 58 тысяч, получится 158 млн рублей. «В принципе серьезно можно подтянуть экономику учреждений культуры», - добавила Тимофеева.