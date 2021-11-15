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Общество

Увольнять за публикации в соцсетях в Псковской области стали реже

Работодатели в Псковской области менее пристально следят за активностью в соцсетях действующих и потенциальных сотрудников, чем год назад, выяснили в своём исследовании аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

В частности, за год число работодателей в Псковской области, увольняющих сотрудников за посты в социальных сетях, сократилось до 12%. Еще 25% следят за интернет-активностью сотрудников (в прошлом году — 27%). Все больше работодателей игнорируют социальные сети наемных работников — 54% сегодня против 51% в 2020 году.

Интернет-активность соискателей также интересует реже: сегодня в каждой пятой компании региона работодатель отказывал соискателям в трудоустройстве из-за постов в социальных сетях (20%), год назад таких было 26%. В 17% компаний не случалось подобных ситуаций, хотя интернет-активность соискателей отслеживается. Не интересующихся интернет-активностью соискателей за год стало больше  52%, в прошлом году — 46%.

Повышенный интерес к соцсетям работающих сотрудников в прошлом году отчасти был спровоцирован повсеместным вводом удаленки. Сейчас же рабочие процессы отлажены, и в условиях нехватки кадров работодатели, видимо, предпочитают не разбрасываться как действующими сотрудниками, так и подходящими кандидатами.

44% респондентов учитывают тот факт, что их интернет-активность может отслеживать работодатель. Каждый двенадцатый ответивший ведет социальные сети без оглядки на то, что подумает работодатель (8%). Для 10% жителей области ситуация с просмотром их социальных сетей работодателем кажется маловероятной, 6% об этом никогда не задумывались.

Женщины в Псковской области чаще мужчин учитывают возможный интерес к их соцсетям со стороны работодателей: 45% против 36%. Респонденты до 24 лет чаще остальных ведут социальные сети, невзирая на возможный просмотр их страниц работодателем (11%). Трудоустроенные респонденты чаще безработных ведут социальные сети, принимая во внимание возможность просмотра страниц работодателем: 40% против 36%.

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