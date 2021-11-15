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Студентам ПсковГУ рассказали об этапах социального проектирования

Студентам ПсковГУ в рамках Всероссийского молодёжного форума «Креативные индустрии: создавая новое, сохраняем традиции» рассказали об этапах социального проектирования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Заместитель директора по инновационной деятельности и перспективным проектам Центра профессионального развития Санкт-Петербурга «Лига мастеров», эксперт региональных и федеральных грантовых конкурсов, победитель и эксперт всероссийских и международных конкурсов в области проектного мышления и педагогических инноваций Елена Сафина рассказала студентам, что такое проектное мышление, как рассматривать свою жизнь в проектном контексте, какие действия предпринимать для саморазвития, а также о лидерстве в соцпроектировании и командной работе, а также как найти себя в проекте, поставить цель и достигнуть результата.

«У нас стоит цель – увлечь студентов с собой в мир проектного мышления и проектирования для того, чтобы показать широту картины мира, расширить сферу их профессиональных возможностей», – отметила Елена Сафина.

У студентов была возможность задавать вопросы в прямом эфире, трансляция велась на YouTube-канале ПсковГУ.

Добавим, форум организован в рамках гранта Министерства просвещения РФ, предоставляемого в форме субсидии из федерального бюджета некоммерческим организациям на проведение всероссийских окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности с участием детей и молодёжи в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» национального проекта «Образование». Целью мероприятия является повышение интереса молодёжи к изучению национальных традиций народов России через разработку социально ориентированных проектов.

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