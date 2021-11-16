777 противопожарных рейдов по газифицированным домовладениям провели в Псковской области

10:21, 16 ноября 2021, ПАИ

777 противопожарных рейдов по газифицированным домовладениям провели в Псковской области с начала года. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области – начальник управления надзорной деятельности и профильной работы, полковник внутренней службы Владимир Якунин на совещании по вопросам безопасности эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 16 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В частности, в ходе рейдов сотрудники МЧС разъяснили псковичам правила пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. С начала года по этой теме проинструктировано более четырёх тысяч человек.

Также Владимир Якунин отметил, что в ходе проверок проверялись дымоходы и вентиляции в домах. Нарушений выявлено не было, подчеркнул он.