119 псковичей оштрафовали за отсутствие договора на обслуживание газового оборудования

10:37, 16 ноября 2021, ПАИ

119 жителей Псковской области оштрафовали в этом году за отсутствие договора на обслуживание газового оборудования. Об этом сообщила председатель областного комитета по региональному контролю и надзору Татьяна Смирнова на совещании по вопросам безопасности эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 16 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Татьяна Смирнова отметила, что всего в этом году в отношении собственников возбудили 167 дел об административных нарушениях в связи с уклонением от заключения договора на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. 119 из них признали виновными и назначили им штрафы в размере 1000 рублей.

Также Татьяна Смирнова заметила, что в этом году в комитет поступило 15 уведомлений о приостановлении подачи газа. Во всех случаях комитет выявил устранение нарушений, поэтому подачу газа не отключали, уточнила она.