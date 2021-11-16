119 псковичей оштрафовали за отсутствие договора на обслуживание газового оборудования
119 жителей Псковской области оштрафовали в этом году за отсутствие договора на обслуживание газового оборудования. Об этом сообщила председатель областного комитета по региональному контролю и надзору Татьяна Смирнова на совещании по вопросам безопасности эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 16 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Татьяна Смирнова отметила, что всего в этом году в отношении собственников возбудили 167 дел об административных нарушениях в связи с уклонением от заключения договора на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. 119 из них признали виновными и назначили им штрафы в размере 1000 рублей.
Также Татьяна Смирнова заметила, что в этом году в комитет поступило 15 уведомлений о приостановлении подачи газа. Во всех случаях комитет выявил устранение нарушений, поэтому подачу газа не отключали, уточнила она.
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119 псковичей оштрафовали за отсутствие договора на обслуживание газового оборудования