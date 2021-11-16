Решивший подзаработать на бирже великолучанин лишился более миллиона рублей

11:20, 16 ноября 2021, ПАИ

В Великих Луках мужчина стал жертвой мошенников и лишился более миллиона рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

58-летнему мужчине неоднократно звонили незнакомцы и старались убедить его в возможности получить дополнительный заработок через игры на интернет-бирже. Великолучанин согласился и потерял в итоге свыше миллиона рублей.

Потерпевший обратился за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. Возбуждено уголовное дело.