Решивший подзаработать на бирже великолучанин лишился более миллиона рублей
В Великих Луках мужчина стал жертвой мошенников и лишился более миллиона рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.
58-летнему мужчине неоднократно звонили незнакомцы и старались убедить его в возможности получить дополнительный заработок через игры на интернет-бирже. Великолучанин согласился и потерял в итоге свыше миллиона рублей.
Потерпевший обратился за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. Возбуждено уголовное дело.
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