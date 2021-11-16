Возобновляется движение поезда Минск - Мурманск через Псковскую область
14 декабря возобновляется движение поезда №65/66 сообщением Минск – Мурманск. Поезд будет ходить через Оршу, Витебск, Невель, Новосокольники, Дно, Великий Новгород, Волховстрой, Петрозаводск, сообщает пресс-служба РЖД.
Поезд будет уходить из Минска раз в неделю по вторникам в 10:23 и прибывать в Мурманск через двое суток в 5:58. Билеты уже в продаже.
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