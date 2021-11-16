Возобновляется движение поезда Минск - Мурманск через Псковскую область

12:00, 16 ноября 2021, ПАИ

14 декабря возобновляется движение поезда №65/66 сообщением Минск – Мурманск. Поезд будет ходить через Оршу, Витебск, Невель, Новосокольники, Дно, Великий Новгород, Волховстрой, Петрозаводск, сообщает пресс-служба РЖД.

Поезд будет уходить из Минска раз в неделю по вторникам в 10:23 и прибывать в Мурманск через двое суток в 5:58. Билеты уже в продаже.