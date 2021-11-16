Выпускная студенческая работа псковича вошла в число лучших на Всероссийском конкурсе в номинации «Без срока давности»

12:20, 16 ноября 2021, ПАИ

Пскович Тимофей Власов стал призером Всероссийского конкурса квалификационных работ выпускников исторических факультетов. Со своим исследованием «Консолидация и радикализация политики Германии: геноцид населения в 1935 — 1945 гг.» в номинации «Без срока давности» он занял третье место среди работ участников со всей страны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Всего в финале конкурса от Псковской области было представлено 3 студенческих работы. В их числе исследования Александры Тулимонас «Псков в годы нацистской оккупации» и Дарьи Дмитриевой «Немецко-фашистская политика геноцида на оккупированной территории Псковского края в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.).

Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ выпускников исторических факультетов, связанных с героическим прошлым России, важнейшими событиями в жизни народа, в том числе по материалам проекта «Без срока давности», проводится ежегодно в рамках исполнения плана мероприятий Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по реализации проекта «Без срока давности: трагедия мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

Целью конкурса является вовлечение молодых исследователей в изучение исторического прошлого России.