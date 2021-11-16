Более 500 бумажных сертификатов о вакцинации выдали псковичам в МФЦ за день

14:49, 16 ноября 2021, ПАИ

В многофункциональных центрах Псковской области начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации против COVID-19. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказала директор регионального МФЦ Екатерина Ершова.

«Мы уже начали сегодня выдавать бумажные сертификаты людям, которые технически не имеют возможности получить QR-код через госуслуги, либо которые никогда не пользовались личным кабинетом госуслуг», - отметила Екатерина Ершова, добавив, что за полдня было выдано более 500 сертификатов.

Для получения сертификата в бумажном виде при себе нужно иметь паспорт, СНИЛС, полис, а также справку о вакцинации.

«Бумажные сертификаты выдаются тем, кто привился и кто переболел коронавирусом», - подчеркнула Ершова.

Напомним, постановление о выдаче бумажных сертификатов о вакцинации против COVID-19 в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.