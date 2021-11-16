Проекты Театра Моды ПсковГУ завоевали диплом и спецприз фестиваля Siluett
Студенческие работы Театра Моды ПсковГУ удостоились наград на III Фестивале моды, красоты и дизайна «Siluett», который прошел 14 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.
Студентки II курса Института математического моделирования и игропрактики Алина Волетова, Светлана Егорова, Ксения Митрофанова, Владлена Смирнова, Екатерина Федосеева и Анастасия Штин представили два номера в номинациях «Авангард» и «Косплей».
Номер Sunny-70 с яркой и бунтарской коллекцией, сочетающей в себе мотивы моды 70-х и творчества Пита Мондриана, был отмечен членами жюри как самый яркий и зажигательный и получил специальный приз «За зрелищность и театральность показа».
Во втором проекте девушки представили фантазии на тему знаменитой сказки «Золушка», продемонстрировав сразу два образа героини. Воздушное голубое платье раскрыло всю свою красоту и нежность в вальсе, который исполнила Владлена Смирнова. Номер завоевал на фестивале диплом лауреата III степени.
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