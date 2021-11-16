Более 50 спектаклей, концертов и выставок доступны юным псковичам по «Пушкинской карте»

18:02, 16 ноября 2021, ПАИ

Специалисты сфер культуры и образования Псковской области обсудили вопросы эффективного участия региона в федеральной программе «Пушкинская карта». Тематическое совещание прошло 16 ноября в региональном центре президентской библиотеки, открытом на базе Псковской областной универсальной научной библиотеки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева проинформировала, что в настоящее время к программе подключено 12 региональных учреждений культуры. Из них девять государственных и муниципальных, ещё три – федерального значения. Профильный комитет провёл работу по созданию медиаплана реализации проекта, сформировал афишу мероприятий. Так, в ноябре запланировано свыше 50 спектаклей, концертов, выставок и экскурсий, ориентированных для старших школьников и студентов.

По количеству участников среди организаций и событийности Псковская область находится в «зелёной зоне», отметила Вера Алексеева. При этом было отмечено, что количество пользователей услугой в регионе составляет 20 %.

Участники совещания проанализировали работу учреждений, которая ведется в целях популяризации проекта «Пушкинская карта» среди молодёжи. Затем были рассмотрены новые идеи и предложения по развитию эффективности программы в регионе. Одним из основных инструментов определена необходимость расширения точек взаимодействия между учреждениями культуры и образования. Отдельное внимание следует уделить усилению информационного сопровождения программы с применением каналов и контента, соответствующих контингенту пользователей «пушкинской картой», отметили участники совещания.

Подводя итоги совещания, первый заместитель председателя регионального комитета по культуре подчеркнула важность максимального вовлечения учеников школ и студентов вузов региона в программу «Пушкинская карта». По ее словам, для региона это даст двойную выгоду. Во-первых, еще больше молодежи получит возможность погрузиться в мир искусства. Во-вторых, учреждения культуры смогут привлечь дополнительные федеральные средства.

Напомним, всероссийская культурная программа «Пушкинская карта» стартовала 1 сентября 2021 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. В рамках неё 13 миллионов граждан России от 14 до 22 лет могут получить возможность посещать учреждения культуры во всей стране бесплатно. В Псковской области услуга доступна для более чем 54 тысяч человек.

В 2021 году баланс карты составляет три тысячи рублей. Планируется, что в следующем году он будет увеличен до пяти тысяч рублей.