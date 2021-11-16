В Псковской области коронавирусом болеют 46 школьных учителей и 35 воспитателей детских садов
На карантине из-за новой коронавирусной инфекции в регионе находится 12 классов в 11 школах и девять групп в восьми детских садах. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
COVID-19 болеют 46 учителей и 35 воспитателей региона.
Из-за ОРВИ закрыто семь классов в трёх школах. Закрытых групп в детских садах нет.
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