Телефорум «Другое дело» проходит в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

10:25, 17 ноября 2021, ПАИ

В медиацентре Псковского агентства информации в рамках Недели креативной экономики проходит телефорум «Другое дело» с участием федеральных и региональных экспертов по развитию креативной экономики.

О значении интеллектуальной собственности в сфере креативных индустрий расскажет президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев.

Экспертами форума также выступят директор фестиваля «Российская креативная неделя» Марина Абрамова, директор франшизы дизайн-завода Михаил Егошин. Среди псковских экспертов – председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, начальник управления общественных проектов и молодёжной политики Псковской области Наталья Плявинская, руководитель центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова и другие.

Мероприятие проходит в рамках Недели креативной экономики в онлайн-формате: все желающие могут посмотреть трансляцию не выходя из дома.