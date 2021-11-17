Более 36 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

11:50, 17 ноября 2021, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 36 626 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

16 ноября в стране зафиксировано 1 247 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 36 388 человек.

Всего по состоянию на 17 ноября в России выявлено 9 182 538 случаев заболевания коронавирусом, 7 882 836 человек выздоровело, 259 084 – умерло.