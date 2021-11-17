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Общество

Турпотенциал Псковской области представили в посольстве России в Латвии

Комитет по туризму Псковской области предоставил презентационные материалы о турпотенциале Псковской области для размещения в консульском отделе посольства России в Латвии. Об этом региональный комитет по туризму сообщил в своем Instagram.

Отмечается, что теперь посетители посольства смогут посмотреть фотовыставку, посвященную 800-летию со дня рождения князя Александра Невского и заповедным территориям Псковской области, а также ознакомиться с туристскими буклетами о Псковской области. Работы, представленные на фотовыставке, являются победителями фотоконкурса, который провел комитет по туризму Псковской области.

«Благодарим за сотрудничество консульский отдел посольства России в Латвии», - заключили в комитете.

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