Псковичам предлагают поучаствовать в благотворительной акции «Коробка храбрости»

12:27, 17 ноября 2021, ПАИ

Жителям Псковской области предлагают принять участие в благотворительной акции «Коробка храбрости»: собранные книжки, игрушки, канцелярские товары и раскраски передадут детям, находящимся на лечении в ковид-центре и других медучреждениях региона. Об этом сообщает председатель Псковского регионального отделения общественной организации «Союз женщин России» Наталья Никифорова в своем Instagram.

«Надо поддержать деток, их лечат. А это уколы, капельницы и отсутствие рядом родителей. Ждём ваши любые подарки по адресу: Псков, Гоголя, 9», - отметила Наталья Никифорова.