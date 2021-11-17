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О перспективах комплексного развития региональной производственной кооперации рассказал Андрей Михеев

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев, выступая в режиме ВКС на круглом столе «Развитие промышленной кооперации в Псковской области» в медиацентре Псковского агентства информации, рассказал о перспективах комплексного развития региональной производственной кооперации и кластерных проектов.

По словам Андрея Михеева, вопросами развития промышленной кооперации в Псковской области занимаются с 2014-2015 года. Председатель комитета отметил, что промышленно-производственная кооперация позволяет предприятиям эффективно и экономно расходовать ресурсы, а также использовать технологическое оборудование, что дает возможность более эффективно конкурировать на рынке с другими производителями.

«Промышленные технопарки предполагают объединение на одной производственной территории ряда объектов предпринимательской деятельности. Это тоже достаточно успешный проект, в Псковской области он реализовывался при поддержке Минэкономразвития, с этого года поддержка сохранена только для 10 субъектов в стране. Планируется, что до 2023 года мера поддержки будет сохранена», - отметил Андрей Михеев.

Кроме того, он заявил, что обсуждается возможность участия бизнеса в загрузке мощностей ФСИН РФ в Псковской области для производства продукции того или иного предприятия. «Это тоже дает возможность сэкономить ресурсы, не покупать оборудование, оно уже есть у ФСИН например. Это тоже одна из форм, которую можно поддерживать», - уверен Михеев.

«Мы будет продолжать поддерживать проекты, в рамках инструментов федеральных центров, будем продолжать заниматься этой работой», - заключил участник круглого стола.

17 ноября в медиацентре Псковского агентства информации прошел круглый стол «Развитие промышленной кооперации в Псковской области». 

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О перспективах комплексного развития региональной производственной кооперации рассказал Андрей Михеев

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