Развитие промышленной кооперации в Псковской области обсуждают на круглом столе в ПАИ

15:17, 17 ноября 2021, ПАИ

17 ноября в 15:00 в медиацентре Псковского агентства информации проходит круглый стол «Развитие промышленной кооперации в Псковской области».

С приветственным словом выступил депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по промышленности и торговле Александр Козловский и председатель Совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский (ВКС).

Далее председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев расскажет о перспективах комплексного развития региональной производственной кооперации и кластерных проектов.

После этого с докладом о состоянии псковского бизнеса и эффективных мерах поддержки в пандемию выступит уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

О необходимости развития в Псковской области устойчивой экосистемы промышленной кооперации малых, средних и крупных предприятий в ключевых сферах их деятельности расскажет президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов. Об основных направлениях промышленной кооперации с заводом «Титан-Полимер» расскажет генеральный директор ООО «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

С докладом о новых перспективах развития МСП на примере партнерской программы с ГК «Титан» выступит председатель Псковского областного регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Стас Осовский.

В работе круглого стола примут участие также заместитель исполнительного директора НО «РСПП ПО» Евгения Козупица, руководитель отдела развития ООО «Титан-Полимер» Ольга Дементьева, директор АНО «Инжиниринговый центр Псковской области» Сергей Куликов, начальник отдела трудовой адаптации осуждённых УФСИН России по Псковской области Вадим Вилавский, директор Центра «Мой Бизнес» Анастасия Иванова и заместитель директора по специальным проектам регионального Фонда гарантий и развития предпринимательства Наталья Папишина.