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О счастливом замужестве рекомендует просить в этот день народный календарь

18 ноября отмечается память святителя Ионы, архиепископа Новгородского, игумена Отенской пустыни, сообщает calend.ru/ Иона рано осиротел: в три года мальчик потерял мать, в семь — отца. Его воспитала благочестивая вдова Наталья Медоварцева.

Иона прославился тем, что организовал в Новгороде приюты для сирот и вдов, а также совершением чудес. Одним из таких чудес стало прекращение моровой болезни, от которой в Новгородской земле умерло более 250 тысяч человек. Как сказано в летописи, Иона прекратил болезнь, совершив крестный ход в Зверин монастырь.

Иона был причислен к лику общерусских святых на Макарьевском соборе 1549 года. В жизнеописании архиепископа рассказывается о многих чудесных исцелениях, происходивших у его гроба.

На Руси в день Ионы девицы молили Бога о том, как выйти замуж, чтобы жить счастливо, и просили послать им хороших мужей. Чтобы быстрее выйти замуж, девушки на заре выходили во двор и разбрасывали вокруг своих домов мелкие монетки и небольшие вещицы, сделанные своими руками. Говорили, что это поможет им привлечь женихов.

К этому дню заканчивали уборку редьки. Этот овощ часто появлялся на крестьянском столе: редьку употребляли либо натертым на терке, либо в салатах, либо порезанным на тонкие ломтики. Редьку подавали обычно с постным маслом, солью, луком и квасом. Популярным блюдом была квашеная капуста с черной редькой.

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