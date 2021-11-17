Почти 2 млн человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

22:09, 17 ноября 2021, ПАИ

1 933 062 человека в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 218,3 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 445 тысяч исследований.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 9 182 538 человек, 7 882 836 пациентов выздоровело, 259 084 – умерли. В Псковской области зарегистрировано 62 959 случаев заражения коронавирусом, 53 920 пациентов выздоровело, 1001 человек умер.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.