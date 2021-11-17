Строительство нового ФАПа началось в деревне Ступаны Пыталовского района

22:21, 17 ноября 2021, ПАИ

Строительство нового ФАПа началось в деревне Ступаны Пыталовского района, сообщает газета «Наша жизнь».

Работы проводятся в рамках модернизации первичного звена здравоохранения.

Отметим, что в Псковской области в рамках пятилетней программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2021–2025 годы должно быть оборудовано 186 новых ФАПов.