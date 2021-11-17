Строительство нового ФАПа началось в деревне Ступаны Пыталовского района
Строительство нового ФАПа началось в деревне Ступаны Пыталовского района, сообщает газета «Наша жизнь».
Работы проводятся в рамках модернизации первичного звена здравоохранения.
Отметим, что в Псковской области в рамках пятилетней программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2021–2025 годы должно быть оборудовано 186 новых ФАПов.
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