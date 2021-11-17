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Общество

Студия отбеливания зубов и её руководитель поборются за «Народное признание»

Как давно вы широко улыбались? Фото студии отбеливания зубов Your Smile

Студия косметического отбеливания зубов Your Smile из Великих Лук и её руководитель Алина Гугунина стали претендентами на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2021». Студия поборется за победу в номинации «Сервис», а её директор — кандидат на звание «Бизнесмен года».

В заявке отмечается, что уже более тысячи великолучан и гостей города стали клиентами Your Smile.

«Отмечу, что в больших городах уже давно развита данная услуга и приезжие радуются, когда находят любимую услугу по незавышенным ценам в нашей области», — рассказала Алина Гугунина. 

Она заверила, что косметическое отбеливание — процедура безопасная и безболезненная, она позволяет за 30 минут вернуть улыбке белизну и снять налёт, например от кофе. В Your Smile используют гель итальянского производства, который, как уверяет руководитель, содержит всего 0,1% активного вещества, что является его преимуществом. 

«Постоянные клиенты радуются и отмечают, что стали более уверенными и стали чаще улыбаться. Многие отказались от вредных привычек в пользу белоснежной улыбки», — заявил Алина Гугунина.

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации.

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