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Общество

Чаще всего ДТП в России происходят в пятницу вечером

Статистика ГИБДД с начала года показала, что вечера пятниц оказались самым аварийно опасным временем для автомобилистов, именно тогда произошло наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах России. Об этом свидетельствует статистика ГИБДД России за десять месяцев 2021 года, пишет ТАСС.

Всего, по данным ГИБДД, за десять месяцев года произошло более 109 тыс. дорожно-транспортных происшествий, из которых почти 97 тыс. случились по вине водителей, нарушивших правила дорожного движения, это примерно такой же показатель, как и за аналогичный период прошлого года. Согласно статистическим данным, всего за десять месяцев погибли 12 тыс. человек и более 137 тыс. пострадали.

Наибольшее количество ДТП произошло по пятницам, в основном в вечернее время. Согласно статистике ГИБДД, самое опасное время для автомобилистов - с 17:00 до 20:00. Статистика не раскрывает причин ДТП, но, как правило, в это время увеличивается число водителей, садящихся за руль нетрезвыми, а также уставшими после трудового дня. Наиболее спокойное время - с часа ночи до семи утра. Именно в этот временной промежуток произошло наименьшее число ДТП.

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