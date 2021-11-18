Более 255 млн человек в мире заразились COVID-19

10:00, 18 ноября 2021, ПАИ

По состоянию на утро 18 ноября в мире зарегистрировано 255 767 656 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стал 5 139 781 человек. Количество выздоровевших – 231 171 572.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 48 287 925. В этой стране от коронавируса умерли 787 984 человека, выздоровело – 38 260 784.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 9 182 538 человек, 7 882 836 пациентов выздоровело, 259 084 – умерли.