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Студентка ПсковГУ вышла в финал всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход»

Фото: "Земля Новоржевская"

Студентка ПсковГУ из Новоржева Виктория Титова вышла в финал всероссийского конкурса «Твой Ход», сообщила газета «Земля Новоржевская».

Виктория Титова учится на третьем курсе «Таможенного дела» Института права, экономики и управления, который входит в структуру Псковского государственного университета. Псковичка рассказала, что «Твой Ход» - это конкурс по развитию навыков, которые необходимы в будущем.

Фото: "Земля Новоржевская"

Титова участвовала в направлении «Создаю новое», задача которого состоит в поиске перспективных и социально важных идей, связанных с экономикой, предпринимательством и цифровизацией, и решала кейс с задачи от Фонда цифровых экосистем «Цифровые сервисы для бизнеса».

«Нужно было изучить существующие сервисы по автоматизации бизнес-процессов и предложить новые решения, что позволило бы упростить деятельность предпринимателей, сократить издержки и повысить общую эффективность. Я набрала достаточное количество баллов, прошла в полуфинал конкурса, который для нашего федерального округа проходил в Калининграде», - прокомментировала участница.

Финал конкурса пройдет с 27 по 29 ноября в Сочи, главной задачей финала является проектирование университета будущего. По итогам финала будут названы 200 победителей, которые получат премии в размере 1 миллиона рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Активные участники конкурса будут приглашены на стажировки в крупнейшие компании России.

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