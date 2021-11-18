Почти 2 млн человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

13:17, 18 ноября 2021, ПАИ

1 916 706 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 218,8 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано более 560 тысяч исследований.

По последним данным, в России зафиксировано 9 219 912 случаев заболевания коронавирусом, 7 919 250 человек выздоровело, 260 335 – умерло. В Псковской области коронавирусом заразилось 63 243 человека, 54 141 пациент выздоровел, 1006 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.