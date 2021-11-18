616 протоколов за нарушение указа губернатора составили на псковичей в октябре
В октябре на псковичей составили 616 административных протоколов за нарушение указа губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Об этом сообщил представитель УМВД России по Псковской области на координационном совещании в Псковской городской Думе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
На постоянной основе осуществляются межведомственные проверки, которые проводят в транспорте и общественных местах. Представитель регионального УМВД заметил, что по статистике общественный транспорт является основным очагом распространения коронавируса.
Глава Пскова Елена Полонская в свою очередь обратила внимание на необходимость увеличения рейдов в общественном транспорте.
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