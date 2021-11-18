Встреча на «Седьмом небе». Спиннинг, номера, календарь и другие подарки Деду Морозу
Каждый вторник и четверг на радиостанции «Седьмое небо» в эфир выходит программа «Место встречи». На протяжении двух часов ведущие общаются на различные темы, дарят позитив и разыгрывают подарки. Один из способов забрать приз – интерактив. В эфире озвучивается тема, а слушатели присылают свои мысли в чаты.
Сегодня, 18 ноября, в день рождения Деда Мороза, слушатели предложили массу подарков, которые можно подарить волшебнику в его праздник. Предлагаем вашему вниманию топ самых оригинальных из них:
1. Спиннинг.
2. Блатной номер на сани.
3. Календарь, где обведены дни, когда следует морозить.
4. Услуги грузчика.
5. Сани новой комплектации.
6. Сертификат в барбершоп.
7. Социальную карту псковича.
8. Инструкцию по регистрации на госуслугах.
9. Пожизненный QR-код.
10. Камеру для съёмок блога.
Своими мыслями и предложениями псковичи делятся каждый вторник и четверг на волне 107.1FM. Присоединяйтесь! Слушайте, пишите, звоните и получайте подарки. Самые оригинальные ответы будем публиковать в нашем топе. До встречи на нашем сайте и радио «Седьмое небо»!
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