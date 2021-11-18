Встреча на «Седьмом небе». Спиннинг, номера, календарь и другие подарки Деду Морозу

19:49, 18 ноября 2021, ПАИ

Каждый вторник и четверг на радиостанции «Седьмое небо» в эфир выходит программа «Место встречи». На протяжении двух часов ведущие общаются на различные темы, дарят позитив и разыгрывают подарки. Один из способов забрать приз – интерактив. В эфире озвучивается тема, а слушатели присылают свои мысли в чаты.

Сегодня, 18 ноября, в день рождения Деда Мороза, слушатели предложили массу подарков, которые можно подарить волшебнику в его праздник. Предлагаем вашему вниманию топ самых оригинальных из них:



1. Спиннинг.

2. Блатной номер на сани.

3. Календарь, где обведены дни, когда следует морозить.

4. Услуги грузчика.

5. Сани новой комплектации.

6. Сертификат в барбершоп.

7. Социальную карту псковича.

8. Инструкцию по регистрации на госуслугах.

9. Пожизненный QR-код.

10. Камеру для съёмок блога.

Своими мыслями и предложениями псковичи делятся каждый вторник и четверг на волне 107.1FM. Присоединяйтесь! Слушайте, пишите, звоните и получайте подарки. Самые оригинальные ответы будем публиковать в нашем топе. До встречи на нашем сайте и радио «Седьмое небо»!