156 млрд рублей алиментов не выплатили россияне
Россияне не выплатили алименты на общую сумму около 156 млрд руб., сообщил представитель ФССП. Об этом пишет сегодня издание «Коммерсантъ». Это почти столько же, сколько и в аналогичном периоде прошлого года.
За девять месяцев 2021 года в производстве ФССП находилось 1,3 млн исполнительных производств о взыскании алиментов. 475 тыс. из них были возбуждены в 2021 году. Приставы взыскали с начала года больше 22 млрд руб. Это на 9 млрд руб. больше, чем в прошлом году.
Напомним, Госдума накануне приняла законопроект об административном аресте для должников по алиментам.
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