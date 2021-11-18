156 млрд рублей алиментов не выплатили россияне

20:31, 18 ноября 2021, ПАИ

Россияне не выплатили алименты на общую сумму около 156 млрд руб., сообщил представитель ФССП. Об этом пишет сегодня издание «Коммерсантъ». Это почти столько же, сколько и в аналогичном периоде прошлого года.

За девять месяцев 2021 года в производстве ФССП находилось 1,3 млн исполнительных производств о взыскании алиментов. 475 тыс. из них были возбуждены в 2021 году. Приставы взыскали с начала года больше 22 млрд руб. Это на 9 млрд руб. больше, чем в прошлом году.

Напомним, Госдума накануне приняла законопроект об административном аресте для должников по алиментам.